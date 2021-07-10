أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: شحنة السلاح التي ضبطت على حدود لبنان هدفها نشاط مشبوه داخل إسرائيل

Lebanon 24
10-07-2021 | 13:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء المقبل بوساطة أميركية
lebanon 24
11/07/2021 05:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: "إسرائيل" قلقة جداً من المساعدة الإيرانية للبنان
lebanon 24
11/07/2021 05:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
أعمال تمشيط إسرائيلية واسعة على الحدود مع لبنان.. ما السبب؟
lebanon 24
11/07/2021 05:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة عبر الحدود اللبنانية
lebanon 24
11/07/2021 05:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:03 | 2021-07-10
16:16 | 2021-07-10
15:53 | 2021-07-10
15:53 | 2021-07-10
15:47 | 2021-07-10
15:31 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website