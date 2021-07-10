أخبار عاجلة

أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت بعد لقاء وزير الداخلية: طلب منّا أن نلتقي مجدداً الاثنين لكننا رفضنا ذلك إذا سنسمع الكلام نفسه

Lebanon 24
10-07-2021 | 13:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت يتوجّهون للاعتصام أمام وزارة الداخلية
lebanon 24
11/07/2021 05:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت: احتمال كبير أن نتوجّه الى وزارة الداخلية وفي حال توجّهنا فالتحرّك لن يكون سلمياً
lebanon 24
11/07/2021 05:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي شهداء المرفأ وصلوا إلى أمام منزل وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
lebanon 24
11/07/2021 05:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مسيرة لأهالي شهداء إنفجار مرفأ بيروت من ساحة الشهداء وصولاً إلى مجلس النواب ثم إلى وزارة الداخلية
lebanon 24
11/07/2021 05:58:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:03 | 2021-07-10
16:16 | 2021-07-10
15:53 | 2021-07-10
15:53 | 2021-07-10
15:47 | 2021-07-10
15:31 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website