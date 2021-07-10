عدد من أهالي بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي قطعوا طريق عام المرج - جب جنين بالاطارات المشتعلة احتجاحاًعلى الوضع المعيشي الصعب وارتفاع سعر صرف الدولار

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