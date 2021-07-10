وكالة الأنباء الفلسطينية: الرئيس عباس قدم خلال لقاء الرئيس أردوغان الشكر لتركيا على ما تقدمه من مساعدات لشعبنا ودعم سياسي لبلدنا بالمحافل الدولية

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