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الداخلية الأفغانية: سننصب منظومة دفاعية وسط كابل لحمايتها من صواريخ طالبان

Lebanon 24
10-07-2021 | 15:27
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