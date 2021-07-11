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رئيس وزراء العدو الإسرائيلي: سكان لبنان يدفعون ثمنا كبيرا بسبب سيطرة إيران

Lebanon 24
11-07-2021 | 05:24
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