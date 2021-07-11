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أخبار عاجلة
طهران تستدعي سفير سلوفينيا بسبب مشاركة رئيس الوزراء بمؤتمر المعارضة الإيرانية
Lebanon 24
11-07-2021
|
05:50
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