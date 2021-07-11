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مريضة بحاجه لثماني وحدات دم فئة\ للتبرع مباشرة في بنك الدم في مستشفى المنلا. وللضرورة التواصل مع ذويها على الرقم 03562468

Lebanon 24
11-07-2021 | 07:36
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