28
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق مشترك
Lebanon 24
11-07-2021
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي لليمن سيزور السعودية وسلطنة عمان اليوم
Lebanon 24
المبعوث الأميركي لليمن سيزور السعودية وسلطنة عمان اليوم
11/07/2021 20:51:40
11/07/2021 20:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة ومصر توقعان مذكرة تفاهم للخدمات اللوجستية العسكرية المتبادلة
Lebanon 24
الولايات المتحدة ومصر توقعان مذكرة تفاهم للخدمات اللوجستية العسكرية المتبادلة
11/07/2021 20:51:40
11/07/2021 20:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من العاهل السعودي
Lebanon 24
السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان يصل السعودية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من العاهل السعودي
11/07/2021 20:51:40
11/07/2021 20:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرزلي: ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول
Lebanon 24
الفرزلي: ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول
11/07/2021 20:51:40
11/07/2021 20:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
02:38 | 2021-07-11
11/07/2021 02:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. اشتراك المولدات "مجاناً" لـ6 أشهر
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. اشتراك المولدات "مجاناً" لـ6 أشهر
14:17 | 2021-07-10
10/07/2021 02:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)
Lebanon 24
فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)
02:41 | 2021-07-11
11/07/2021 02:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في طرابلس.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في طرابلس.. ماذا يحصل؟
14:50 | 2021-07-10
10/07/2021 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
06:10 | 2021-07-11
11/07/2021 06:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:38 | 2021-07-11
الرئيس العراقي: يجب وقف الأعمال التخريبية التي تستهدف خطوط الطاقة
12:41 | 2021-07-11
قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني: مع التطورات في أفغانستان نؤكد على ضمان أمن مناطقنا الحدودية
12:19 | 2021-07-11
السلطان هيثم بن طارق: السعودية بقيادة الملك سلمان تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق
12:14 | 2021-07-11
وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي على هامش زيارته في بروكسل
12:13 | 2021-07-11
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد السعديات باتجاه الجية
11:49 | 2021-07-11
عودة الملياردير ريتشارد برانسون إلى الأرض بعد رحلة سياحية ناجحة إلى الفضاء
فيديو
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
Lebanon 24
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
05:00 | 2021-07-11
11/07/2021 20:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
11/07/2021 20:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
11/07/2021 20:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact