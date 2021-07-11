أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الإسرائيلي على هامش زيارته في بروكسل

Lebanon 24
11-07-2021 | 12:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري يشدد في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي على الحاجة للتوقف عن كافة الممارسات التي تؤدي إلى توتير الأوضاع
lebanon 24
12/07/2021 01:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره المصري في اتصال هاتفي سبل وقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والقدس
lebanon 24
12/07/2021 01:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الهندي في طهران
lebanon 24
12/07/2021 01:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره الإسرائيلي في روما
lebanon 24
12/07/2021 01:59:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:13 | 2021-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:44 | 2021-07-11
18:30 | 2021-07-11
18:21 | 2021-07-11
18:10 | 2021-07-11
18:02 | 2021-07-11
17:57 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website