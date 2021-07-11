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الخارجية الأميركية لـ"الحدث": لا حل عسكريا للأزمة اليمنية وعلى الجميع الانخراط في مفاوضات السلام

Lebanon 24
11-07-2021 | 14:43
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