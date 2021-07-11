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الوزيرة السابقة مي شدياق لـ "الجديد": ليست المرة الأولى التي أزور فيها صور والهجوم على المطاعم يقضي على الحياة في لبنان وأموالي موجودة في لبنان ولم أنقلها إلى الخارج ولو كان "في شي عليي ما كنت انوجدت بهالأماكن"

Lebanon 24
11-07-2021 | 21:54
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