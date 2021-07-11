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استهداف رتل دعم لوجستي يتبع للتحالف الأميركي بعبوة ناسفة في الديوانية جنوب العراق (الميادين)

Lebanon 24
11-07-2021 | 15:48
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