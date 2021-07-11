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وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يعزز قدراته لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات من سيناء

Lebanon 24
11-07-2021 | 18:30
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