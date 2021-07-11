مصر‬⁩ ترسل 31 طنًا و566 كيلو من المساعدات الطبية إلى ⁧‫تونس‬⁩ مع انهيار المنظومة الصحية مع انهيار المنظومة الصحية بسبب ⁧‫كورونا‬⁩

Lebanon 24