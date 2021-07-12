المحتجون عند مثلث داريا - عانوت - شحيم منعوا جميع موظفي الاقليم من التوجه الى مراكز عملهم في بيروت وصيدا وبقية المناطق مؤكدين استمرار الاعتصام والتصعيد (الوطنية للاعلام)

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