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الرئيس عون: من يريد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور

Lebanon 24
13-07-2021 | 02:58
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15/07/2021 14:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/07/2021 14:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/07/2021 14:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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15/07/2021 14:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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