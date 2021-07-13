الرئيس عون التقى الرئيسة السابقة لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السيدة ايلينا فالنسيانو في حضور سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف وعرض معها دور الإتحاد في مراقبة الإنتخابات النيابية المقبلة

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