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الرئيس عون التقى الوزير الفرنسي فرانك ريستر واطّلع منه على مسار المساعدات الفرنسية التي تقدّم لاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:09
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