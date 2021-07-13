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سائقو السيارات العمومية والباصات في طرابلس يقطعون الطريق عند اتوتستراد طرابلس - بيروت احتجاجاً على عدم توفر مادة المازوت في المحطات

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:17
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