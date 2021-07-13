الرئيس عون للرئيسة السابقة لبعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات: الجهد سينصبّ كي لا تستغل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون

Lebanon 24