الرئيس عون أبرق إلى الرئيس العراقي برهم صالح معزياً بضحايا كارثة الحريق الذي طال مستشفى الإمام الحسين المخصص لمرضى كورونا مؤكداً وقوف لبنان إلى جانب العراق

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