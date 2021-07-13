أخبار عاجلة

وزير الصحة التركي: عدد الإصابات بسلالة دلتا من فيروس كورونا ارتفع ثلاثة أضعاف في أسبوع

Lebanon 24
13-07-2021 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة التركي: رصدنا لأول مرة 5 إصابات بسلالة كورونا الهندية في إسطنبول ونراقب المصابين في العزل الصحي
lebanon 24
15/07/2021 14:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة البريطاني: لن ننهي الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا قبل 19 تموز المقبل
lebanon 24
15/07/2021 14:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة الهندية تدعو السلطات لاتخاذ إجراءات بسبب طفرة "دلتا+" من فيروس كورونا
lebanon 24
15/07/2021 14:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا: نسخة "دلتا" من فيروس كورونا قد تتسبب بعدد أكبر من الإصابات مما توقعناه
lebanon 24
15/07/2021 14:44:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:35 | 2021-07-15
07:19 | 2021-07-15
07:16 | 2021-07-15
07:14 | 2021-07-15
06:59 | 2021-07-15
06:51 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website