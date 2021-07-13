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سائقون عموميون قطعوا أوتوستراد طرابلس بيروت الدولي احتجاجا على عدم توافر المحروقات

Lebanon 24
13-07-2021 | 07:17
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