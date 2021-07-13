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عبدالله لـ"الجديد": جنبلاط يعي ان الخارج لديه استحقاقات خارجية ولبنان ليس في اولوياته والمهم ان نحصن الوحدة الداخلية والامن الداخلي
Lebanon 24
13-07-2021
|
08:43
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