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عبدالله لـ"الجديد": جنبلاط يعي ان الخارج لديه استحقاقات خارجية ولبنان ليس في اولوياته والمهم ان نحصن الوحدة الداخلية والامن الداخلي

Lebanon 24
13-07-2021 | 08:43
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