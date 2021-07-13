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الرئيس التركي أردوغان ونظيره الصيني شي جين بينغ يبحثان التطورات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية وفي مقدمتها التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة

Lebanon 24
13-07-2021 | 12:19
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