البنتاغون لسكاي نيوز عربية: قواتنا موجودة في العراق وسوريا وستبقى فيهما لتنفيذ مهمات محددة بناء على دعوة حكومة بغداد وبالتنسيق مع قوى حليفة محلية داخل سوريا

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