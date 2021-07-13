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وفاة الشاب احمد فريق من بلدة بطرماز بعد سقوطه عن سطح أحد المباني بالمنطقه

Lebanon 24
13-07-2021 | 18:20
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