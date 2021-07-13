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الخارجية الأميركية: واشنطن تواصل تشجيع استئناف الحوار بشأن سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الإفريقي

Lebanon 24
13-07-2021 | 20:55
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