سليمان هارون لـ"صوت كل لبنان": أرقام كورونا مخيفة لأنّها تتضاعف في كلّ أسبوع وهذا يعني أنّنا دخلنا في موجة قاسية ونحن نعمل على مراقبة الوضع

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