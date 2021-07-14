الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في افتتاح السفارة الإماراتية بإسرائيل: سعيد أن أشارك في افتتاح سفارة الإمارات في بداية ولايتي وبلدانا يملكان الكثير من القواسم المشتركة

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