السفير الإماراتي لدى إسرائيل: السفارة ستكون مقراً لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام ونأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا

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