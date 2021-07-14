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السفير الإماراتي لدى إسرائيل: السفارة ستكون مقراً لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام ونأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا

Lebanon 24
14-07-2021 | 02:17
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