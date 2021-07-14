التحكم المروري: حركة المرور خانقة من السفارة الكويتية باتجاه جسر الكولا نحو الوسط التجاري - بيروت بسبب تسرب مادة المازوت بعد نفق سليم سلام والعمل جارٍ على المعالجة

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