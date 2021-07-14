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عون خلال استقباله موفد الرئيس الفرنسي: الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة وآمل ان يحمل لقاء اليوم مع الرئيس المكلف مؤشرات إيجابية

Lebanon 24
14-07-2021 | 05:17
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