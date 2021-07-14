أخبار عاجلة

دوريل: للإسراع في تشكيل حكومة جديدة ومباشرة الإصلاحات التي تنادي بها فرنسا والمجتمع الدولي

Lebanon 24
14-07-2021 | 05:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزف بوريل: الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها
lebanon 24
15/07/2021 13:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري: ندعو المعنيين لتشكيل الحكومة العتيدة التي هي مدخل كل إنقاذ وحري بهم الاستجابة إلى مطالب شعبهم والمجتمع الدولي
lebanon 24
15/07/2021 13:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عون خلال استقباله المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض إقتصادية ويرحّب بأي دعم يقدمه الصندوق
lebanon 24
15/07/2021 13:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لا غطاء سياسياً لأي مرتكب".. عون أمام دوريل: الجهود قائمة لتشكيل حكومة جديدة
lebanon 24
15/07/2021 13:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2021-07-15
06:16 | 2021-07-15
06:15 | 2021-07-15
06:11 | 2021-07-15
06:07 | 2021-07-15
06:07 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website