عون خلال استقباله المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض إقتصادية ويرحّب بأي دعم يقدمه الصندوق

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