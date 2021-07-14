المدير التنفيذي لصندوق النقد بعد لقائه عون: صندوق النقد الدولي سيخصّص لبنان بـ 860 مليون دولار من ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين

Lebanon 24