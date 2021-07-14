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قطع الطريق أمام "الجامعة اللبنانية" في صيدا خلف السراي بحاويات النفايات المشتعلة احتجاجاً على التقنين القاسي بالتيار الكهربائي وبمولدات الاشتراكات

Lebanon 24
14-07-2021 | 05:59
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