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المصرف المركزي الأوروبي يطلق مشروعًا تجريبيًا يهدف إلى إنشاء "اليورو الرقمي"

Lebanon 24
14-07-2021 | 07:45
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