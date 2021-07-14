أخبار عاجلة

الرئيس عون التقى السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري واطّلع منه على نتائج لقاء "الصلاة من اجل لبنان" الذي دعا اليه البابا فرنسيس

Lebanon 24
14-07-2021 | 08:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون التقى رئيس المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في لبنان وسوريا القس جوزيف قصاب بحضور النائب ادغار طرابلسي والقاضي فوزي داغر تحضيراً للقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس في الاول من تموز المقبل
lebanon 24
15/07/2021 13:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: اللبنانيون ينظرون بكثير من الأمل الى لقاء الأول من تموز في الفاتيكان مقدرين الدور الذي يلعبه البابا فرنسيس لدعم لبنان
lebanon 24
15/07/2021 13:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: نثمن مبادرة البابا فرنسيس تجاه لبنان ونقدر كلمته التي كانت صرخة حق تستصرخ الضمائر لا سيما دعوته للكف عن استخدام لبنان لمصالح ومكاسب خارجية، وعدم تركه رهينة الأقدار أو الذين يسعون وراء مصالحهم الخاصة. فهل نتعظ جميعا وننقذ وطننا؟
lebanon 24
15/07/2021 13:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون أكّد ان اللبنانيين ينتظرون زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بلادهم لكي يعلن معهم قيامة لبنان من كبواته
lebanon 24
15/07/2021 13:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:44 | 2021-07-15
06:16 | 2021-07-15
06:15 | 2021-07-15
06:11 | 2021-07-15
06:07 | 2021-07-15
06:07 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website