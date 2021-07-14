رئيس الجمهورية يقوم بتقييم التشكيلة التي قدمها الحريري ودرسها من كامل الجوانب ولو كان التقييم غير ضروري لكان الرئيس عون رد التشكيلة فورا كما فعل سابقا (الجديد)

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