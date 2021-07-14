بيان بعبدا: تسلّم الرئيس عون عصر اليوم من الرئيس الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عما كان الاتفاق عليها سابقاً وطلب الحريري من عون جواباً عنها قبل ظهر غد الخميس

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