أخبار عاجلة

مصادر مقربة من بعبدا لـ"الجديد": حصر رئيس الجمهورية بمهلة للرد على التشكيلة أمرٌ غير مألوف

Lebanon 24
14-07-2021 | 13:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئاسة الجمهورية: لقد أبلغ رئيس الجمهورية الرئيس المكلف أن التشكيلة المقترحة بالاسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على الشيء مقتضاه
lebanon 24
15/07/2021 13:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية يقوم بتقييم التشكيلة التي قدمها الحريري ودرسها من كامل الجوانب ولو كان التقييم غير ضروري لكان الرئيس عون رد التشكيلة فورا كما فعل سابقا (الجديد)
lebanon 24
15/07/2021 13:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فريد الخازن لـ"صوت كل لبنان": أنصح الحريري بزيارة رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة والا يخرج من قصر بعبدا قبل صدور التشكيلة والتوقيع عليها
lebanon 24
15/07/2021 13:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المكلف "يمهل" رئيس الجمهورية ساعات: قبول التشكيلة "احتمال قائم"
lebanon 24
15/07/2021 13:54:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:51 | 2021-07-15
06:44 | 2021-07-15
06:16 | 2021-07-15
06:15 | 2021-07-15
06:11 | 2021-07-15
06:07 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website