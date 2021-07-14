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مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية للميادين: ليس لدى الرئاسة أي توجه لإحراج الحريري للذهاب إلى الاعتذار

Lebanon 24
14-07-2021 | 13:36
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