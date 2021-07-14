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قطع أوتوستراد البداوي مقابل سوبرماركت الملكة باتجاه عكار من قبل سائقي السيارات التاكسي بسبب عدم وجود مادة المازوت لسياراتهم

Lebanon 24
14-07-2021 | 14:11
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