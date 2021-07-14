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‏استدعاء جميع جنود الاحتياط مع استمرار الاضطرابات في جنوب إفريقيا وارتفاع حصيلة القتلى جراء أعمال العنف

Lebanon 24
14-07-2021 | 19:46
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