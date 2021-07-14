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‏واشنطن: مهتمون بالعودة المشتركة للالتزام بالاتفاق النووي لكن هذا العرض لن يظل مطروحا للأبد

Lebanon 24
14-07-2021 | 20:42
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