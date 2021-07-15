أخبار عاجلة

الشرطة الألمانية: مقتل 4 أشخاص وفقدان 30 آخرين جراء العاصفة

Lebanon 24
15-07-2021 | 01:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مقتل 4 أشخاص وفقدان أكثر من 30 بسبب الفيضانات في ألمانيا
lebanon 24
15/07/2021 14:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخص في انهيار فندق بشرق الصين وفقدان 10 آخرين
lebanon 24
15/07/2021 14:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انفجار بمحطة غاز جنوب غرب إيران
lebanon 24
15/07/2021 14:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن مصدر أمني: مقتل 8 من الشرطة الأفغانية وإصابة 5 آخرين في هجوم لمسلحي "طالبان" بولاية بدخشان
lebanon 24
15/07/2021 14:01:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:59 | 2021-07-15
06:51 | 2021-07-15
06:44 | 2021-07-15
06:16 | 2021-07-15
06:15 | 2021-07-15
06:11 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website