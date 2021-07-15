أخبار عاجلة

طفلة بحاجة ماسة إلى نقل دم من فئة -B كل شهر في مستشفى المقاصد للتبرّع الاتصال على الرقم 03586883

Lebanon 24
15-07-2021 | 02:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المريضة سلوى زين في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة الى 3 وحدات دم من فئة O+ الرجاء الاتصال علي الرقم 03282460
lebanon 24
15/07/2021 14:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة A+... للتبرّع في مركز الصليب الأحمر - جونية الاتصال على الرقم 76616607
lebanon 24
15/07/2021 14:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حاجة ماسة لبلاكيت دم من فئة A+ لمريض في مستشفى الأرز في الزلقا للتبرّع الاتصال على الرقم 70482500
lebanon 24
15/07/2021 14:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مريضة في مستشفى رزق بحاجة ماسّة إلى بلاكيت دم من فئة +A للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03473259
lebanon 24
15/07/2021 14:01:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:59 | 2021-07-15
06:51 | 2021-07-15
06:44 | 2021-07-15
06:16 | 2021-07-15
06:15 | 2021-07-15
06:11 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website