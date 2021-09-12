البابا فرنسيس: إن الإفخارستيا أمامنا لكي تذكرنا بمن هو الله، وهي لا تقوم بذلك بالكلمات، وإنما بشكل ملموس، وتُظهر لنا الله كخبز مكسور، كحب مصلوب ومبذول

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